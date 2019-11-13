Во Львовской области пьяный полицейский устроил ДТП, есть погибший

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погиб пассажир, который был в автомобиле полицейского

Во Львовской области следователю Нацполиции сообщили о подозрении в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований. (ГБР).

По предварительной информации, правохранитель в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, который сидел возле подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Начато производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что вблизи Кропивницкого сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина скончался.

РБК-Украина писало, что в Винницкой области полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого пострадали два человека и один погиб.