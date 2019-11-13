На трасі Київ-Чоп сталася ДТП, є жертва

У Сколівському районі Львівської області на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув пішохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Toyota, 48-річна мешканка Закарпаття, збила пішохода, 49-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

"Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України", - йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає покарання ув'язнення на термін від 3 до 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше у Львівській області п'яний поліцейський влаштував ДТП. Він перевищив швидкість і наїхав на бетонну огорожу на узбіччі дороги. В результаті удару автомобіль перекинувся, а пасажир, який сидів біля підозрюваного, від отриманих травм помер до приїзду швидкої допомоги.

Раніше РБК-Україна писало, що біля Кропивницького співробітник Національної поліції в Кіровоградській області наїхав на пішохода, чоловік від отриманих травм помер.