Автобус Одеса-Кишинів потрапив у ДТП недалеко від кордону, рух обмежений

"Шановні жителі та гості міста Ізмаїл! У зв’язку із виникненням ДТП в с.Маяки прийнято рішення тимчасово зупинити пропуск транспортних засобів на в’їзд на транзитну ділянку автодороги Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" з метою уникнення черг між пунктами пропуску Маяки та "Удобне", - попередив Абрамченко.

За його словами, через це вже зібралися черги з автомобілів. Зі сторони пункту пропуску Маяки в напрямку с. Маяки вона простяглася на близько 7 км, а зі сторони пункту пропуску "Удобне" в напрямку в Ізмаїла становить близько 2 км.

Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, причиною тому стало ДТП за участю автобуса. Про аварію вже також повідомили у прикордонній поліції Молдови.

Фото: на трасі Одеса-Рені призупинили рух транспорту через ДТП з автобусом (t.me/politiadefrontiera)

Відомо, що пасажирський автобус, який їхав з Одеси до Кишинева, потрапив в аварію на трасі Одеса-Рені, неподалік від кордону з Молдовою.

За даними молдовського відомства, усіх пасажирів автобуса вже доправили до Молдови. Госпіталізація знадобилася лише водієві.

Нагадаємо, що 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталася аварія.

Також повідомлялося, що 1 квітня, в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.