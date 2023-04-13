Автобус Одесса-Кишинев попал в ДТП недалеко от границы, движение ограничено

"Уважаемые жители и гости города Измаил! В связи с возникновением ДТП в с.Маяки принято решение временно остановить пропуск транспортных средств на въезд на транзитный участок автодороги Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное" во избежание очередей между пунктами пропуска Маяки и "Удобное", - предупредил Абрамченко.

По его словам, из-за этого уже собрались очереди из автомобилей. Со стороны пункта пропуска Маяки в направлении с. Маяки она протянулась на около 7 км, а со стороны пункта пропуска "Удобное" в направлении Измаила составляет около 2 км.

Отметим, что по данным местных СМИ, причиной тому стало ДТП с участием автобуса. Об аварии уже сообщили в пограничной полиции Молдовы.

Фото: на трассе Одесса-Рени приостановили движение транспорта из-за ДТП с автобусом (t.me/politiadefrontiera)

Известно, что пассажирский автобус, ехавший из Одессы в Кишинев, попал в аварию на трассе Одесса-Рени, недалеко от границы с Молдовой.

По данным молдавского ведомства, всех пассажиров автобуса уже доставили в Молдову. Госпитализация понадобилась только водителю.

Напомним, что 9 апреля на автодороге Киев-Чоп под Житомиром произошла авария.

Также сообщалось, что 1 апреля в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли супруги.

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