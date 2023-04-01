В Одеській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою: загинуло подружжя

У суботу, 1 квітня, в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчого-оперативної групи. Встановлюються обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Унаслідок зіткнення загинули водій легковика та його дружина - жителі Одеси віком 59 та 56 років. Водій вантажівки не постраждав.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Daewoo Lanos, намагаючись об'їхати перешкоду, не впорався з керуванням та зіштовхнувся із вантажним автомобілем DAF, який їхав попереду.

Як повідомляється, подія сталася близько 10:30 ранку на трасі Київ-Одеса у Березівському районі, поблизу села Старі Маяки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 28 березня, автобус з пасажирами потрапив у ДТП на території Хмельницької області.

Також раніше ми писали, що в Іванівській громаді Київської області сталася велика ДТП, під час якої дві машини згоріли. Один із пасажирів був травмований.

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