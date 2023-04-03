На трасі Київ-Житомир сталася ДТП з автобусом та 9 авто: 12 потерпілих (фото, відео)

У понеділок, 3 квітня, на трасі Київ-Житомир сталася масштабна аварія за участю шести транспортних засобів - автобуса та 9 автомобілів. Вже відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Масштабна ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Вже є 3 потерпілих", - розповів він.

За його словами, рух по даній трасі ускладнено.

"Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії. Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі", - додав очільник поліції.

Оновлено. Як додав Нєбитов, 10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки.

"Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто “Mitsubishi” та водійка “BMW”. Ще до 10 осіб отримали синці та забої", - розповів він.

Як попередньо встановили поліцейські Київської області, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої - також пригальмували. А водій автобуса “Setra” не зреагував на зміну дорожньої обстановки, і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.