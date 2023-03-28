У Хмельницькій області перекинувся автобус з пасажирами

Автобус з пасажирами потрапив у ДТП на території Хмельницької області. Аварія сталася у вівторок, 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Аварія сталася у Волочиському районі. За інформацією поліцію, водій автобуса "Неоплан" сполучанням Варшава-Одеса не впорався з керуванням. Транспортний засіб з'їхав у кювет і перекинувся.

На момент ДТП у салоні автобуса знаходилися 25 пасажирів. Серед них було двоє дітей.

На місці аварію працюють правоохоронці, відповідні служби та медики. Кількість постраждалих та їх травми визначаються.

Фото: у Хмельницькій області автобус з'їхав у кювет (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Нагадаємо, нардеп Володимир Гевко потрапив у ДТП, внаслідок якого загинула людина.

Також зазначимо, що у Жашкові Черкаської області рейсовий автобус з'їхав у кювет.

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