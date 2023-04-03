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На трассе Киев-Житомир произошло ДТП с автобусом и 9 авто: 12 пострадавших

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Киев, Понедельник 03 апреля 2023 08:47
На трассе Киев-Житомир произошло ДТП с автобусом и 9 авто: 12 пострадавших Фото: на трассе Киев-Житомир произошло ДТП с автобусом и 9 авто 3 апреля (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 3 апреля на трассе Киев-Житомир произошла масштабная авария с участием шести транспортных средств - автобуса и 9 автомобилей. Уже известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще 5 легковушек. Уже есть 3 пострадавших", - рассказал он.

По его словам, движение по данной трассе затруднено.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства аварии. Призываю всех быть осторожными и внимательными на дороге", - добавил глава полиции.

Обновлено. Как добавил Небытов, 10 транспортных средств попали в ДТП на Житомирской трассе вблизи Капитановки.

"По состоянию на 8:30, за помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто "Mitsubishi" и водитель "BMW". Еще до 10 человек получили синяки и ушибы", - рассказал он.

Как предварительно установили полицейские Киевской области, около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, ехавшие в средней полосе, уступая дорогу. В это время водители левой - также притормозили. А водитель автобуса “Setra” не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно 9 автомобилей получили различные повреждения.

Как сообщалось, в субботу, 1 апреля, в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли супруги.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 28 марта, автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области.

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