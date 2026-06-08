На трасі Київ – Одеса запускають експеримент у русі, який раніше був під забороною

Головне:

Кабмін погодив дворічний експеримент із триланковими автопоїздами.

Рух дозволять лише на маршрутах Київ – Одеса та Одеса – Київ.

Автопоїзди зможуть перевозити більше вантажів за один рейс.

Для участі в проєкті перевізники повинні отримати спеціальні дозволи.

Перед запуском маршрутів проведуть технічні дослідження безпеки.

У Мінрозвитку очікують економічний та екологічний ефект від нововведення.

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запуску експериментального проєкту з руху довгомірних триланкових автопоїздів.

У межах проєкту такі транспортні засоби зможуть курсувати лише за двома напрямками – Київ – Одеса та Одеса – Київ.

У міністерстві пояснили, що триланковий автопоїзд – це вантажний транспортний склад, який складається з тягача та кількох послідовно з’єднаних причепів або напівпричепів. Завдяки більшій довжині та вантажомісткості він може перевозити значно більший обсяг вантажів за один рейс порівняно зі звичайною вантажівкою.

У відомстві зазначають, що використання таких транспортних засобів також сприяє ефективнішому розподілу навантаження на осі, що потенційно зменшує вплив на дорожнє покриття.

За даними Мінрозвитку, подібні логістичні рішення вже використовуються в низці європейських країн, зокрема у Швеції, Фінляндії, Нідерландах та Данії. Там довгомірні автопоїзди застосовують для підвищення ефективності перевезень, зниження транспортних витрат та збереження дорожньої інфраструктури.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що запуск проєкту є відповіддю на запит бізнесу та черговим кроком до інтеграції української транспортної системи з європейським ринком.

Водночас сьогодні українське законодавство фактично обмежує використання таких транспортних засобів через вимоги до вагових параметрів. Тому в межах експерименту рух триланкових автопоїздів буде можливий лише після отримання спеціальних дозволів і проведення необхідних технічних досліджень безпеки маршрутів.

У Мінрозвитку також очікують екологічний ефект від реалізації проєкту. Завдяки можливості перевозити більший обсяг вантажів за один рейс може скоротитися кількість поїздок, що сприятиме зменшенню викидів парникових газів.

Експеримент триватиме два роки з моменту набрання чинності відповідною постановою уряду. За його результатами влада оцінить можливість запровадження таких транспортних рішень на інших логістичних маршрутах України.