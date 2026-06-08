На трассе Киев - Одесса запускают эксперимент в движении, которое ранее было под запретом

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Кабмин согласовал двухлетний эксперимент с трехзвенными автопоездами.

Движение разрешат только на маршрутах Киев - Одесса и Одесса - Киев.

Автопоезда смогут перевозить больше грузов за один рейс.

Для участия в проекте перевозчики должны получить специальные разрешения.

Перед запуском маршрутов проведут технические исследования безопасности.

В Минразвития ожидают экономический и экологический эффект от нововведения.

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства развития общин и территорий по запуску экспериментального проекта по движению длинномерных трехзвенных автопоездов.

В рамках проекта такие транспортные средства смогут курсировать только по двум направлениям - Киев - Одесса и Одесса - Киев.

В министерстве пояснили, что трехзвенный автопоезд - это грузовой транспортный состав, который состоит из тягача и нескольких последовательно соединенных прицепов или полуприцепов. Благодаря большей длине и грузовместимости он может перевозить значительно больший объем грузов за один рейс по сравнению с обычным грузовиком.

В ведомстве отмечают, что использование таких транспортных средств также способствует более эффективному распределению нагрузки на оси, что потенциально уменьшает влияние на дорожное покрытие.

По данным Минразвития, подобные логистические решения уже используются в ряде европейских стран, в частности в Швеции, Финляндии, Нидерландах и Дании. Там длинномерные автопоезда применяют для повышения эффективности перевозок, снижения транспортных расходов и сохранения дорожной инфраструктуры.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что запуск проекта является ответом на запрос бизнеса и очередным шагом к интеграции украинской транспортной системы с европейским рынком.

В то же время сегодня украинское законодательство фактически ограничивает использование таких транспортных средств из-за требований к весовым параметрам. Поэтому в рамках эксперимента движение трехзвенных автопоездов будет возможно только после получения специальных разрешений и проведения необходимых технических исследований безопасности маршрутов.

В Минразвития также ожидают экологический эффект от реализации проекта. Благодаря возможности перевозить больший объем грузов за один рейс может сократиться количество поездок, что будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов.

Эксперимент продлится два года с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства. По его результатам власти оценят возможность внедрения таких транспортных решений на других логистических маршрутах Украины.