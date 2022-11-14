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На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участі двох вантажівок. Рух до столиці ускладнено

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Понеділок 14 листопада 2022 12:17
На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участі двох вантажівок. Рух до столиці ускладнено Фото: на трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участі двох вантажівок. Рух до столиці ускладнено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На автодорозі М-05 Київ-Одеса сталась ДТП за участі двох фур. Одна з них перекинулась й ускладнила рух до столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

"Поблизу села Юрашеве, на 390 км автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох великовантажних транспортів. В результаті аварії є постраждалі", - пише місцеве видання.

Зазначається, що одна з фур перекинулась на проїжджу частину й перекрила рух на двох смугах.

У разі руху в сторону Києва, водіїв закликають робити це по третій смузі руху.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, швидка допомога й представники ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на трасі "Київ-Чоп" сталося ДТП. Автомобіль врізався у блок-пост та наїхав на військового.

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