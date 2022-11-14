На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков. Движение в столицу затруднено

На автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух фур. Одна из них опрокинулась и усложнила движение в столицу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Одесса. Официально".

"Вблизи села Юрашево, на 390 км автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных транспортов. В результате аварии есть пострадавшие", - пишет местное издание.

Отмечается, что одна из фур перевернулась на проезжую часть и перекрыла движение на двух полосах.

В случае движения в сторону Киева, водителей призывают делать это по третьей полосе движения.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, скорая помощь и представители ГСЧС.