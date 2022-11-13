На трасі "Київ-Чоп" автомобіль врізався у блок-пост та наїхав на військового. В результаті військовослужбовця з травмами госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції у Рівненській області.

Повідомлення про аварію на дорозі "Київ-Чоп" неподалік села Калинівка Рівненської області надійшло до поліції сьогодні, 13 листопада, близько 18:20.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля Audi 29-річний житель Львова, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 40-річного військового сил територіальної оборони, який ніс службу на блок-посту, а потім врізався у службовий автомобіль Mitsubishi Outlander.

Внаслідок ДТП постраждалого з відкритим переломом ноги, саднами та гематомами доставили до Корецької міської лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато слідство.