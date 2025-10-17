На трасі Київ-Одеса перевернувся мікроавтобус: є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

"На місці події працюють поліцейські, які забезпечують регулювання дорожнього руху, та лікарі «швидкої», які надають медичну допомогу. Всі обставини автопригоди встановлюються", - повідомили поліцейські.

Правоохоронці повідомили, що на цій ділянці траси в результаті дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту.

ДТП в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман в Одеському районі вантажівка протаранила військовий блокпост. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.

Раніше український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний, відомий побратимам під позивним “Артист”, трагічно загинув у дорожній аварії.

Трагедія сталася, коли боєць повертався до своєї частини після короткої відпустки - до пункту призначення йому залишалося менше кілометра.

Нещодавно у Львівській області поблизу міста Стрий через ДТП повністю перекривали трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Зазначимо, в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.