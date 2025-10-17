ua en ru
На трасі Київ-Одеса перевернувся мікроавтобус: є постраждалі

Одеська область, П'ятниця 17 жовтня 2025 17:48
На трасі Київ-Одеса перевернувся мікроавтобус: є постраждалі Фото: ДТП за участі мікроавтобуса в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

На трасі Київ-Одеса неподалік села Хоминка перекинувся мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Правоохоронці повідомили, що на цій ділянці траси в результаті дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту.

Попередньо, унаслідок аварії постраждало щонайменше восьмеро людей.

"На місці події працюють поліцейські, які забезпечують регулювання дорожнього руху, та лікарі «швидкої», які надають медичну допомогу. Всі обставини автопригоди встановлюються", - повідомили поліцейські.

ДТП в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман в Одеському районі вантажівка протаранила військовий блокпост. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.

Раніше український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний, відомий побратимам під позивним “Артист”, трагічно загинув у дорожній аварії.

Трагедія сталася, коли боєць повертався до своєї частини після короткої відпустки - до пункту призначення йому залишалося менше кілометра.

Нещодавно у Львівській області поблизу міста Стрий через ДТП повністю перекривали трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Зазначимо, в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

