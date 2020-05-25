На трассе Киев-Харьков в ДТП погибли три человека, среди жертв 10-летний ребенок

В Яготинском районе Киевской области на трассе Киев-Харьков 24 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Среди жертв 10-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем безопасности скорости.

"Происшествие случилось вчера после обеда на 103 км автодороги Киев - Харьков - Должанский. Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении столицы, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на отбойник. Вследствие ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди погибших был ребенок 10-летний ребенок", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что 24 мая на автодороге Киев-Чоп во Львовской области столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате ДТП погибли 4 человека.

Кроме того, на прошлой неделе на автодороге Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.