На трасі Київ-Харків в ДТП загинули три людини, серед жертв 10-річна дитина

В Яготинському районі Київської області на трасі Київ-Харків 24 травня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули три людини. Серед жертв 10-річна дитина.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що причиною ДТП стало недотримання водієм безпеки швидкості.

"Подія трапилася вчора після обіду на 103 км автодороги Київ - Харків - Довжанський. Водій автомобіля Peugeot, рухаючись в напрямку столиці, не вибрав безпечну швидкість руху та скоїв наїзд на відбійник. Внаслідок ДТП три людини від отриманих травм загинули на місці події. Серед загиблих був дитина 10-річна дитина", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що у Полтавській області на автодорозі Київ-Харків мікроавтобус з'їхав у кювет, в результаті чого постраждали чотири людини.

Також повідомлялося, що 24 травня на автодорозі Київ-Чоп у Львівській області зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, в результаті ДТП загинули 4 людини.

Крім того, минулого тижня на автодорозі Київ-Одеса сталося смертельне ДТП за участю трьох автомобілів.