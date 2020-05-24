ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На дороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами

Новости » Происшествия     24.05.2020 - 18:01
На дороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

Жертвами автомобильной аварии стали 4 человека

Сегодня, 24 мая, на автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По предварительным данным, около 11:30 в районе села Тухолька водитель грузовика MAN не выбрал безопасной скорости и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе.

В результате столкновения на месте от полученных травм погиб водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четверо пассажиров Mercedes были госпитализированы с телесными повреждениями.

По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, вчера в Винницкой области врезался в дерево внедорожник Ford Explorer, в котором находились 6 человек.

Кроме того, в пятницу на автодороге Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДТПЛьвовская областьКиев-Чоп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь