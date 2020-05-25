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На автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет, пострадали четыре человека

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 11:33
На автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет, пострадали четыре человека
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП

Сегодня, 25 мая, в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" во время движения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии четыре пассажира микроавтобуса получили телесные повреждения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, медики и спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, сегодня в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали двое детей.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что на автодороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус, который перевозил пассажиров.

Вместе с тем, в Винницкой области внедорожник Ford Explorer врезался в дерево, в нем находились 6 человек.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДТПХарьковПолтавская область
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