Транзит зерна з України. Від позиції Єврокомісії залежатиме подальше розв’язання питання, - МЗС

Від позиції Єврокомісії щодо імпорту агропродукції з України залежатиме подальше вирішення ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Міністерства закордонних справ з особливих доручень Ольги Трофімцевої під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.
Трофімцева зазначила, що згідно з результатами останніх перемовин, в ніч на п’ятницю, 21 квітня, має відновитися транзит, зокрема польською територією, українського зерна та іншої агропродукції до третіх країн. Тому поступово, хоча б частково, буде зніматися тиск з українських агроекспортерів.
"Тим не менш, ми зараз уважно спостерігаємо за розвитком ситуації далі, тому що зрозуміло з заяв представників, спікерів Європейської Комісії, які відразу сказали, що такі односторонні дії, які були запроваджені Польщею, Угорщиною чи Словаччиною, не є прийнятними. І за торгову політику ЄС відповідає винятково Європейська Комісія", - наголосила вона.
Посол МЗС підкреслила, що саме від позиції Єврокомісії в цьому питанні буде залежати подальший розвиток ситуації.
Посилаючися на слова міністра аграрної політики Миколи Сольського, вона озвучила орієнтовні втрати, до яких призвела зупинка експорту.
"Ми розуміємо, що йдеться про сотні мільйонів доларів", - сказала Трофімцева.
Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми із цінами на внутрішньому ринку країни. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження, слідом за нею й Болгарія.
Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.
Проте 18 квітня Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту продовольства через територію країни. У Єврокомісії вітають таке рішення.
Пізніше Єврокомісія запропонувала рішення щодо проблеми фермерів Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини, які постраждали від імпорту зерна з України.
На яких умовах Польща відновила транзит українського зерна та які перспективи відкриття ринків п'яти країн-сусідів - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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