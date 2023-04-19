Болгарія тимчасово заборонила імпорт продовольства з України

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари.

Про це повідомив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, пише РБК-Україна з посиланням на BNR .

"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих "коридорів солідарності", значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу", - сказав він.

Донєв сподівається, що "Брюссель почує і зрозуміє позиції" таких країн-членів ЄС, як Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини, і переосмислить свою позицію.

Він підкреслив, що Болгарія залишається солідарною з Україною, але "банкрутство болгарських сільгоспвиробників нічим не сприятимуть її справі".

Наразі немає інформації про те, як довго діятиме тимчасова заборона на ввезення продуктів харчування з України. Рішення в цьому напрямку уряд має ухвалити сьогодні на засіданні.

Нагадаємо, спочатку Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження. Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.

Проте вчора Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту зерна.

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