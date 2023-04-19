В Єврокомісії відреагували на угоду між Україною і Польщею щодо зерна
Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через територію країни. У Єврокомісії вітають таке рішення.
Проце повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова речниці Єрокомісії Міріам Гарсіа Феррер у коментарі РАР.
"Ми вітаємо цю заяву як перший крок до вирішення поточної ситуації. Проте ми не змінюємо нашої позиції, що односторонні дії є неприйнятними. Продовжуємо працювати зацікавленими державами-членами, а також з українською владою", - заявила Феррер.
Також вона зазначила, що основною метою шляхів солідарності було надання України альтернативних шляхів експорту сільськогосподарської та іншої продукції що гарантує функціонування української економіки в умовах блокади чорноморських портів.
"Тому важливо, щоб це був реальний транзит і щоб це зерно йшло в країни, де воно найбільше потрібно", - додала Феррер.
Нагадаємо, Україна домовилася з Туреччиною про інспектування суден "зернового коридору".
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