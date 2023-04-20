Транзит зерна из Украины. От позиции Еврокомиссии будет зависеть дальнейшее решение вопроса, - МИД

От позиции Еврокомиссии по импорту агропродукции из Украины будет зависеть дальнейшее разрешение ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Министерства иностранных дел по особым поручениям Ольги Трофимцевой во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.
Трофимцева отметила, что согласно результатам последних переговоров, в ночь на пятницу, 21 апреля, должен возобновиться транзит, в частности, польской территорией, украинского зерна и другой агропродукции в третьи страны. Потому постепенно, хотя бы частично, будет сниматься давление с украинских агроэкспортеров.
"Тем не менее, мы сейчас внимательно наблюдаем за развитием ситуации дальше, потому что понятно из заявлений представителей, спикеров Европейской Комиссии, которые сразу сказали, что такие односторонние действия, введенные Польшей, Венгрией или Словакией, не приемлемы. И за торговую политику ЕС отвечает исключительно Европейская комиссия", - подчеркнула она.
Посол МИД подчеркнула, что именно от позиции Еврокомиссии в этом вопросе будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.
Ссылаясь на слова Министра аграрной политики Николая Сольского, она озвучила ориентировочные потери, к которым привела остановка экспорта.
"Мы понимаем, что речь идет о сотнях миллионов долларов", - сказала Трофимцева.
Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения, вслед за ней и Болгария.
Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии и Румынии.
Однако 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны. В Еврокомиссии приветствуют такое решение.
Позже Еврокомиссия предложила решение по проблеме фермеров Румынии, Польши, Болгарии, Венгрии и Словакии, пострадавших от импорта зерна из Украины.
На каких условиях Польша возобновила транзит украинского зерна и перспективы открытия рынков пяти стран-соседей - читайте в материале РБК-Украина.
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