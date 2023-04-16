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Угорщина слідом за Польщею запровадила заборону на імпорт агропродукції з України

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Неділя 16 квітня 2023 00:32
Угорщина слідом за Польщею запровадила заборону на імпорт агропродукції з України Фото: Угорщина запровадила заборону на імпорт агропродукції з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Угорщина за Польщею запровадила заборону на ввезення української агропродукції до 30 червня. Заборона стосується продукції як рослинного, так і тваринного походження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

Міністр сільського господарства Угорщини пояснив запровадження обмежень відсутністю значних заходів на підтримку місцевих виробників із боку ЄС. Заборона вводиться до 30 червня і стосується імпорту зерна, олійних культур та інших сільськогосподарських продуктів.

За його словами, статус-кво в імпорті агропродукції з України завдасть серйозних збитків місцевим фермерам. Надь також заявив, що сподівається на зміни у регулюванні на рівні ЄС, включаючи переосмислення скасування імпортних мит на українську продукцію.

Раніше стало відомо, що у суботу, 15 квітня, уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України.

Раніше ми писали, через кризу з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства.

Незабаром стало відомо, що Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку.

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