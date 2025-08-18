Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС "Нікольскоє" в РФ

Пожежі та вибухи на НПЗ в Росії

Сили оборони вже тривалий час системно б’ють по паливній інфраструктурі РФ.

4 серпня поблизу нафтобази в Азові (Ростовська область) спалахнула масштабна пожежа. Раніше українські безпілотники уразили й інші російські об’єкти зберігання пального - зокрема в Тамбовській області та Республіці Адигея.

У Ростовській області горів ще один нафтооб’єкт. За даними джерела РБК-Україна, це була спецоперація СБУ.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявляв, що безпілотники СБУ вже вразили понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.