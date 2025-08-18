Транзит нефти остановлен. Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в РФ

Пожары и взрывы на НПЗ в России

Силы обороны уже длительное время системно бьют по топливной инфраструктуре РФ.

4 августа вблизи нефтебазы в Азове (Ростовская область) вспыхнул масштабный пожар. Ранее украинские беспилотники поразили и другие российские объекты хранения горючего - в частности в Тамбовской области и Республике Адыгея.

В Ростовской области горел еще один нефтеобъект. По данным источника РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

В конце июня президент Владимир Зеленский заявлял, что беспилотники СБУ уже поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.