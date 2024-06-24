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1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський

Понеділок 24 червня 2024 17:12
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1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для дронів Служби безпеки України відстань у півтори тисячі кілометрів вже не проблема. Вони уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею заснування ЦСО.

Зеленський зазначив, що Центр спеціальних операцій "А" - по праву один із найкращих бойових підрозділів України.

"Ваші бойові результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни - від захисту Києва до очищення від ворога простору Чорного моря, від боїв на Харківської та Донецької областей до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території", - сказав президент.

За його словами, "українці мають знати та бути вдячні воїнам ЦСО за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, - за удари по російській нафтопереробці".

"Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами ГУР та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України", - наголосив Зеленський.

Успішна робота дронів СБУ

Нагадаємо, вночі 20 червня дрони Служби безпеки України (СБУ) успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея.

Також у Ростовській області РФ у ніч проти 18 червня сталася атака із застосуванням безпілотників, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Це була спецоперація СБУ.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України Війна в Україні Дрони
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1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
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