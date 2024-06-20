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Дрони СБУ атакували нафтобази в Тамбовській області та республіці Адигея, - джерела

Четвер 20 червня 2024 11:25
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Дрони СБУ атакували нафтобази в Тамбовській області та республіці Адигея, - джерела ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Цієї ночі, 20 червня, дрони Служби безпеки України (СБУ) успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея.

Про це РБК-Україна розповіли поінформовані джерела.

Як відзначили джерела, дрони СБУ й надалі скорочують економічний, а також військовий потенціал Російської Федерації для ведення війни проти України. Цієї ночі було уражено:

  • склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";
  • нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.

Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.

Чому удари по нафтобазах є важливими

Як пояснили джерела, удари допомагають зменшити ресурси, завдяки яким Росія може вести війну. Зокрема країна-терорист змушена також витрачатись на відновлення власної інфраструктури, що є додатковим тиском на її бюджет, який й так обтяжений санкційними обмеженнями.

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу по усій території країни-терориста.

Удари по НПЗ

Останнім часом на російських нафтопереробних заводах (НПЗ) все частіше лунають вибухи. Причиною цьому є атаки дронів. Як приклад, в середині травня, СБУ, а також Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони атакували понад сотнею дронів морський порт, НПЗ, нафтовий термінал й електропідстанцію у Севастополі, Туапсе та Новоросійську.

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