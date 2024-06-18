Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ, - джерело

Фото: СБУ провела серію ударів безпілотниками по нафтооб'єктам РФ в Ростовській області (GettyImages)

Атака по нафтобазах в Ростовській області із застосуванням безпілотників є спецоперацією СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Згідно з даними джерела, минулої ночі під приціл українських безпілотників СБУ потрапили ростовські нафтобази "Азовськ" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Місцеві мешканці протягом усієї ночі повідомляли про потрапляння БПЛА у цілі. Найбільша концентрація вибухів припала на район залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі. "СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", - зазначило поінформоване джерело. Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.