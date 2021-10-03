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Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

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Воскресенье 03 октября 2021 22:25
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили Фото: Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину был возобновлен. Поток газа через пункт "Берегово" на украинско-венгерской границе составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора ГТС Венгрии.

Отметим, что в течение дня прокачка газа на территорию Венгрии через Украину полностью отсутствовала.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины. Соглашение предусматривает поставку 3,5 млрд кубометров газа через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Контракт будет действовать 15 лет.

1 октября Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

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