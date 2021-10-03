Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился в воскресенье, 3 октября. 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора ГТС Венгрии .

Согласно информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров.

В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше - 18,528 миллиона кубометров.

В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше - в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию точке "Берегово" отсутствует.