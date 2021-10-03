Транзит газу до Угорщини через Україну відновили
Фото: Транзит газу в Угорщину через Україну відновили (Getty Images)
У неділю ввечері, 3 жовтня, транзит газу до Угорщини через Україну був відновлений. Потік газу через пункт "Берегово" на українсько-угорському кордоні становить трохи більше ніж 200 тисяч кубометрів на годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оператора ГТС Угорщини.
Зазначимо, що протягом дня прокачування газу на територію Угорщини через Україну повністю була відсутня.
Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України. Угода передбачає поставку 3,5 млрд кубометрів газу через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Контракт діятиме 15 років.
1 жовтня Росія почала постачання газу в Угорщину в обхід України.