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Транзит газу до Угорщини через Україну відновили

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Неділя 03 жовтня 2021 22:25
Транзит газу до Угорщини через Україну відновили Фото: Транзит газу в Угорщину через Україну відновили (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 3 жовтня, транзит газу до Угорщини через Україну був відновлений. Потік газу через пункт "Берегово" на українсько-угорському кордоні становить трохи більше ніж 200 тисяч кубометрів на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оператора ГТС Угорщини.

Зазначимо, що протягом дня прокачування газу на територію Угорщини через Україну повністю була відсутня.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України. Угода передбачає поставку 3,5 млрд кубометрів газу через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Контракт діятиме 15 років.

1 жовтня Росія почала постачання газу в Угорщину в обхід України.

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Транзит газу до Угорщини через Україну відновили
Транзит газу до Угорщини через Україну відновили
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