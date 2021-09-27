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Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украина

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Будапешт, Понедельник 27 сентября 2021 15:39
Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украина Фото: Венгрия подписала контракт с "Газпромом" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.

Történelmi aláírás!

Történelmi aláírás!

Posted by Szijjártó Péter on Monday, September 27, 2021

Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию.

Подписание документа проходило в Будапеште. Участие в церемонии принимали гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Украина не поддерживает этот газовый контракт между Венгрией и Россией, поскольку газ будут поставлять в обход украинской территории, хотя Украина является транзитером российского газа.

Напомним, Украина планирует обжаловать газовый контракт между Венгрией и "Газпромом".

Кроме того, Украина отложила заседание совместной с Венгрией комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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Газпром Российская Федерация Венгрия Транзит газа
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