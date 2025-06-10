Транспортний колапс у Києві після обстрілу РФ: що змінилось для водіїв і пасажирів

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки цієї ночі найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 червня війська РФ атакували Україну 322 повітряними цілями.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресор вдалась до одного з найбільших обстрілів проти Києва. Від атак постраждали також Одеса, Чернігівська та Дніпропетровська області.

У столиці України внаслідок загорянь суттєво погіршилась якість повітря. Забруднення фіксують у різних районах міста.

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