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Транспортний колапс у Києві після обстрілу РФ: що змінилось для водіїв і пасажирів

Деякий транспорт у Києві курсує зранку зі змінами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Деякий пасажирський транспорт у Києві курсує зі змінами після масованої російської атаки міста дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Facebook.

Який транспорт у Києві курсує зі змінами

Згідно з інформацією комунального підприємства, у Києві унаслідок ліквідації наслідків російської атаки спостерігаються затримки руху деякого громадського транспорту.

Так, із відхиленням графіка курсують:

  • автобуси №14Т;
  • автобуси №112;
  • автобуси №119.

Зміни стосуються також транспорту, що рухається:

  • вулицею Іллєнка;
  • вулицею Глибочицька.

Станом на 7:30 ранку було перекрито рух вул. Іллєнка - у напрямку до станції метро "Лук'янівська".

На вул. Глибочицькій - спостерігалась затримка руху через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Повідомлялось також про такі зміни в русі тролейбусів:

  • №16 і №23 - від вул. Мрії до станції метро "Дорогожичі";
  • №6, №18, №28 і №33 - до станції "Почайна";
  • №19 - пл. Космонавтів - Повітрофлотський шляхопровід;
  • №35 - від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу, від просп. Свободи - до станції метро "Дорогожичі".

"Просимо враховувати зміни під час планування поїздок. Слідкуйте за оновленнями", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки цієї ночі найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 червня війська РФ атакували Україну 322 повітряними цілями.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресор вдалась до одного з найбільших обстрілів проти Києва. Від атак постраждали також Одеса, Чернігівська та Дніпропетровська області.

У столиці України внаслідок загорянь суттєво погіршилась якість повітря. Забруднення фіксують у різних районах міста.

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