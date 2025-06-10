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МВС про нічні обстріли: виникли десятки пожеж, є загиблі та постраждалі

Вівторок 10 червня 2025 09:13
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МВС про нічні обстріли: виникли десятки пожеж, є загиблі та постраждалі Фото: наслідки обстрілу України (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічного обстрілу найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області. Під ударом була цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Ігоря Клименка.

За словами Клименка, внаслідок нічних терористичних обстрілів виникло 19 пожежа, чотири з яких досі гасять.

Одеська область

В Одеській області, як розповів голова МВС, ворог влучив в житловий будинок. Зокрема були пошкоджені:

  • пологовий будинок;
  • станція швидкої;
  • підприємство.

Станом на зараз відомо про двох загиблих й дев'ятьох поранених.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/Klymenko_MVS)

Київ

У Києві внаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Найбільших руйнувань зазнали:

  • Дарницький;
  • Оболонський;
  • Шевченківський;
  • Голосіївський райони.

"Поліцейські, рятувальники - люди в однострої - сьогодні знову довели: героїзм - це дія. Щиро дякую кожному, хто зараз на передовій рятувальної роботи. Мої співчуття родинам загиблих", - додав Клименко.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно вдається до обстрілів території України, застосовуючи широкий арсенал засобів ураження - від ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів) до артилерії та ударних дронів. Часто основною ціллю таких атак стають цивільні об’єкти - житлові будинки, медичні заклади, енергетична та транспортна інфраструктура.

Особливо активно ворог використовує безпілотники, які запускає щоночі. Цієї ночі, як й розповідав Клименко, найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.

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