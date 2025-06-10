Зеленський: сьогодні був один з найбільших ударів по Києву

У ніч на 10 червня Росія вдалась до одного з найбільших обстрілів проти Києва. Також від атак постраждали Одеса, Чернігівська та Дніпропетровська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як відзначив президент, ворожі атаки гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів Америки (США) та інших країн світу примусити Росію до миру.

Загалом, за словами Зеленського, терористи застосували:

315 дронів, з яких 250 - ударні типу "Шахед";

сім ракет, з яких дві - балістика північнокорейського виробництва.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Внаслідок обстрілу були пошкоджені звичайні будинки та міська інфраструктура. В Одесі терористи пошкодили пологовий будинок.

Наразі відомо про 13 постраждалих. На жаль, є й загиблі.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - додав президент.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)