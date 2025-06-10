Транспортный коллапс в Киеве после обстрела РФ: что изменилось для водителей и пассажиров

Напомним, в результате массированной российской атаки этой ночью больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июня войска РФ атаковали Украину 322 воздушными целями.

Между тем президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор прибегла к одному из крупнейших обстрелов против Киева. От атак пострадали также Одесса, Черниговская и Днепропетровская области.

В столице Украины в результате возгораний существенно ухудшилось качество воздуха. Загрязнение фиксируют в разных районах города.

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