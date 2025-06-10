У Києві фіксують забруднення повітря після обстрілу: де ситуація найгірша
У ніч на 10 червня ворог завдав масованої атаки дронами по Києву. Внаслідок загорянь у місті фіксують забруднення повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SaveEcoBot.
Обстріл Києва
Вже після другої ночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків до Дарницького, Шевченківського й Оболонського районів міста. Зокрема попередив про захід ще великої кількості дронів.
Пізніше стало відомо, що у Шевченківському районі палають автівки, в Оболонському - уламки БпЛА впали на території однієї зі шкіл.
Внаслідок обстрілів цієї ночі:
- у Дніпровському районі було задимлення в нежитловій забудові;
- в Оболонському районі сталась пожежа в нежитловій забудові. Пізніше сталась пожежа в житловому масиві, горіло приміщення аптеки;
- у Шевченківському районі горів балкон у житловому будинку. Зокрема була пожежа в будівлі бізнес-центру;
- у Солом'янському районі сталась пожежа в багатоповерховому будинку.
Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.
Забруднення повітря
Станом на ранок найгірші показники повітря фіксуються у:
- Печерському;
- Дніпровському;
- Дарницькому;
- Шевченківському районах.
Фото: забруднення повітря у Києві (saveecobot.com)
Як зазначається на сайті, відповідні показники можуть викликати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
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