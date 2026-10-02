Транспортний колапс через перекриті мости у Києві 2 жовтня: деталі та відео

Ранкові обмеження руху мостами у Києві вже позначилися на всій транспортній системі. У місцях, де перекриті основні переправи, автомобілі накопичуються у заторах, громадський транспорт змінює маршрути, а пасажири шукають альтернативні способи дістатися на інший берег.

Ситуація залишається динамічною: схеми руху громадського транспорту можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації. Тому перед поїздкою містом варто перевіряти актуальні повідомлення КМДА та перевізників.

Люди йдуть мостами пішки

Через обмеження руху частина киян вирішила не чекати на громадський транспорт і долати шлях між берегами Дніпра пішки.

У соцмережах публікують відео, на яких видно великі групи людей, що рухаються мостами. Кияни намагаються таким чином дістатися з лівого берега на правий і навпаки.

На зупинках громадського транспорту також утворилися великі черги. Люди чекають автобусів, щоб дістатися на інший берег столиці.

Де в Києві найбільші затори

За даними телеканалу "Київ 24", зранку у районі мосту Патона рух у напрямку лівого берега був фактично паралізований через перекриття дороги. Там утворився величезний затор.

У напрямку правого берега з мосту Патона затору немає.

Водночас значне скупчення автомобілів спостерігалося на Дніпровській набережній у напрямку правого берега. Також затор утворився в районі Осокорків.

Користувачі соцмереж також публікують кадри з інших районів столиці, на яких видно великі скупчення автомобілів поблизу мостів.

На яких мостах обмежено рух

За інформацією правоохоронців, яку вранці оприлюднив мер Києва Віталій Кличко, Південний міст повністю перекритий в обох напрямках.

На мосту Метро рух з лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Окремі обмеження також діють на інших мостах столиці. Через це міський транспорт змушений працювати за тимчасовими схемами.

Як зараз курсує громадський транспорт

Через перекриття мостів маршрути автобусів у столиці змінюють.

У КМДА повідомляють, що автобуси №22 та №91 з лівого на правий берег тимчасово курсували через Дарницький міст. Маршрут проходить через проспект Миколи Бажана, Дніпровську набережну, вулицю Березняківську, Дарницький автомобільно-залізничний міст та Наддніпрянське шосе.

Станом на 12:35 у напрямку з правого берега на лівий ці автобуси також відновили рух Дарницьким мостом.

Однак зазначимо, під час повітряної тривоги для автобусів №22 та №91 передбачені окремі тимчасові схеми руху - №22-Д, №22-Т, №91-Д та №91-Т. Вони залежать від того, де саме рухомий склад перебував на момент запровадження обмежень.

Також протягом ранку змінювалися маршрути інших автобусів.

Зокрема:

автобуси №111, №110 та №112 вже відновили рух за власними схемами, однак громадський транспорт працює з відхиленнями від графіка;

вже відновили рух за власними схемами, однак громадський транспорт працює з відхиленнями від графіка; автобус №1-М змінив маршрут і також курсує Північним мостом;

змінив маршрут і також курсує Північним мостом; автобуси №51, №55, №115 та №118-Д вже відновили рух за власними схемами;

вже відновили рух за власними схемами; тролейбуси №43 та №50 також відновили рух.

Як курсує кільцева електричка

На тлі проблем із автомобільним та автобусним сполученням між берегами продовжує працювати Kyiv City Express.

У Київській кільцевій електричці повідомили, що поїзди курсують між берегами столиці за повним маршрутом та графіком, попри наслідки ворожої атаки.

Атаки на Південний міст у Києві

Російські війська кілька разів атакували Південний міст у Києві протягом 1-2 жовтня. Перший удар безпілотниками стався вдень 1 жовтня - було зафіксовано два влучання поблизу опорної частини мосту. Після цього рух метро та наземного громадського транспорту переправою зупинили.

Увечері 1 жовтня стався ще один удар. За попередніми даними, внаслідок влучання БпЛА були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену проводили знеструмлення залізничного полотна метро.