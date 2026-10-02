ua en ru
Пт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ могла використати нову 40-кілограмову боєголовку для удару по Південному мосту, - ISW

10:16 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ могла використати нову 40-кілограмову боєголовку для удару по Південному мосту, - ISW Фото: ISW повідомив про можливу нову боєголовку РФ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська можуть використовувати кумулятивні заряди на далекобійних дронах для ураження великих укріплених цілей, як-от Південний міст у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські війська вдарили по Південному мосту в місті Києві в межах кампанії зі знищення української економіки та ускладнення життя в українській столиці”, - зазначають аналітики ISW.

“Російські воєнблогери заявили, що російські війська прагнуть порушити рух транспорту через міст і повторними ударами по одній і тій самій ділянці завдати мосту дедалі більших пошкоджень”, - йдеться у звіті.

Що кажуть про нову боєголовку

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, повідомив 30 вересня, що росіяни застосували 40-кілограмову кумулятивну боєголовку на реактивних дронах типу "Герань". Їх призначили для знищення електроопор і сталевих конструкцій мостів.

“Кумулятивний заряд фокусує енергію вибуху, щоб краще пробивати цілі із загартованої сталі та бетону, завдаючи більших руйнувань мостам, броньованій техніці, укріпленням, опорам ліній електропередач та іншим посиленим спорудам”, - пояснюють в ISW.

Проте аналітики наголошують: “Тип боєголовки дрона, яку російські війська використали для удару по мосту, наразі залишається незрозумілим”.

“Деякі російські воєнні блогери припустили, що російські війська використали дрон типу "Герань" з кумулятивною боєголовкою для удару по Південному мосту в Києві, тоді як інші стверджували, що нову боєголовку застосували для ударів по лініях електропередач”, - додають в аналітичному центрі.

“Такі технологічні зміни в ударному дроні "Герань", проте, можуть дозволити російським військам повторно завдавати точних ударів по вразливих місцях конструкцій”, - оцінюють в ISW.

З часом це може серйозно пошкодити таку інфраструктуру, як Південний міст, який росіянам складно було суттєво пошкодити чи зруйнувати.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві.

На місце виїхали екстрені служби. Про руйнування чи постраждалих наразі не повідомляли.

Як повідомляло РБК-Україна, після нічних атак у столиці перекрили Південний міст і міст Патона.

Південний міст закрили для транспорту в обох напрямках, а на мосту Патона рух зупинили з правого берега на лівий.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Южный мост Атака дронів
Новини
Росія створює новий "тіньовий флот" для обходу санкцій, - МЗС Британії
Росія створює новий "тіньовий флот" для обходу санкцій, - МЗС Британії
Аналітика
Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити