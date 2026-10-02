РФ могла використати нову 40-кілограмову боєголовку для удару по Південному мосту, - ISW

Російські війська можуть використовувати кумулятивні заряди на далекобійних дронах для ураження великих укріплених цілей, як-от Південний міст у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські війська вдарили по Південному мосту в місті Києві в межах кампанії зі знищення української економіки та ускладнення життя в українській столиці”, - зазначають аналітики ISW.

“Російські воєнблогери заявили, що російські війська прагнуть порушити рух транспорту через міст і повторними ударами по одній і тій самій ділянці завдати мосту дедалі більших пошкоджень”, - йдеться у звіті.

Що кажуть про нову боєголовку

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, повідомив 30 вересня, що росіяни застосували 40-кілограмову кумулятивну боєголовку на реактивних дронах типу "Герань". Їх призначили для знищення електроопор і сталевих конструкцій мостів.

“Кумулятивний заряд фокусує енергію вибуху, щоб краще пробивати цілі із загартованої сталі та бетону, завдаючи більших руйнувань мостам, броньованій техніці, укріпленням, опорам ліній електропередач та іншим посиленим спорудам”, - пояснюють в ISW.

Проте аналітики наголошують: “Тип боєголовки дрона, яку російські війська використали для удару по мосту, наразі залишається незрозумілим”.

“Деякі російські воєнні блогери припустили, що російські війська використали дрон типу "Герань" з кумулятивною боєголовкою для удару по Південному мосту в Києві, тоді як інші стверджували, що нову боєголовку застосували для ударів по лініях електропередач”, - додають в аналітичному центрі.

“Такі технологічні зміни в ударному дроні "Герань", проте, можуть дозволити російським військам повторно завдавати точних ударів по вразливих місцях конструкцій”, - оцінюють в ISW.

З часом це може серйозно пошкодити таку інфраструктуру, як Південний міст, який росіянам складно було суттєво пошкодити чи зруйнувати.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві.