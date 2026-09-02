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Транш під загрозою: у Раді назвали вимоги МВФ для отримання 1,66 млрд доларів

15:32 02.09.2026 Ср
2 хв
Гальмування потрібних рішень стало головною темою зустрічі України з місією МВФ
aimg Валерій Ульяненко
Транш під загрозою: у Раді назвали вимоги МВФ для отримання 1,66 млрд доларів Фото: Роксолана Підласа, голова комітету з питань бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україна ризикує не отримати 1,66 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду до кінця року. Головна причина - затримка з ухваленням необхідних законів та реформ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За словами народної депутатки, під час зустрічі з місією МВФ в Києві ключовою темою стало гальмування потрібних рішень. Наразі Україна має недостатній прогрес в частині ухвалення законопроектів.

"Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 млрд доларів бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу", - зазначила Підласа.

Вимоги для отримання траншу

Для успішного завершення перегляду програми Україна має виконати кілька обов'язкових кроків у парламенті:

  • підписати вже ухвалений законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ (головною перепоною є правка щодо ПЕПів, яка ставить під загрозу допомогу від ЄС);
  • ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроект №15112-д;
  • внести зміни до закону про НКРЕКП для посилення незалежності регулятора та оновлення процедур призначення;
  • призначити нових членів Рахункової палати (наступний крок після створення конкурсної комісії, який парламент не підтримав 1 вересня);
  • подати до Ради три урядові законопроєкти (голосувати за них до кінця року не обов'язково).

Решта вимог стосується рішень Кабінету міністрів та окремих відомств, де, за словами нардепки, затримок виникати не повинно.

Нагадаємо, Рада вдруге не підтримала законопроєкти № 15460 та № 15112д, які передбачають скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро. Свої голоси ''за'' віддали 194 народні депутати з 226 необхідних.

Крім того, Рада не підтримала створення дорадчої групи експертів, яка мала відбирати кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати. Виконання цього рішення є однією з умов для отримання Україною фінансування від ЄС.

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Україна МВФ Верховна рада
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