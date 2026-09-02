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Транш под угрозой: в Раде назвали требования МВФ для получения 1,66 млрд долларов

15:32 02.09.2026 Ср
2 мин
Торможение нужных решений стало главной темой встречи Украины с миссией МВФ
aimg Валерий Ульяненко
Транш под угрозой: в Раде назвали требования МВФ для получения 1,66 млрд долларов Фото: Роксолана Пидласа, председатель комитета по вопросам бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина рискует не получить 1,66 млрд долларов от Международного валютного фонда до конца года. Главная причина - задержка с принятием необходимых законов и реформ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По словам народного депутата, во время встречи с миссией МВФ в Киеве ключевой темой стало торможение нужных решений. Сейчас у Украины недостаточный прогресс в части принятия законопроектов.

"Когда мы говорим о следующем транше МВФ, то речь идет не только о 1,66 млрд долларов бюджетного финансирования, потому что выполнение программы сотрудничества с МВФ остается условием получения помощи от Европейского Союза", - отметила Подласа.

Требования для получения транша

Для успешного завершения пересмотра программы Украина должна выполнить несколько обязательных шагов в парламенте:

  • подписать уже принятый законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ (главной преградой является правка по ПЭПам, которая ставит под угрозу помощь от ЕС);
  • принять сопроводительный для налогообложения посылок законопроект №15112-д;
  • внести изменения в закон о НКРЭКУ для усиления независимости регулятора и обновления процедур назначения;
  • назначить новых членов Счетной палаты (следующий шаг после создания конкурсной комиссии, который парламент не поддержал 1 сентября);
  • подать в Раду три правительственных законопроекта (голосовать за них до конца года не обязательно).

Остальные требования касаются решений Кабинета министров и отдельных ведомств, где, по словам нардепки, задержек не должно возникать.

Напомним, Рада во второй раз не поддержала законопроекты № 15460 и № 15112д, которые предусматривают отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Свои голоса "за" отдали 194 народных депутата из 226 необходимых.

Кроме того, Рада не поддержала создание совещательной группы экспертов, которая должна была отбирать кандидатов на шесть вакантных должностей членов Счетной палаты. Выполнение этого решения является одним из условий получения Украиной финансирования от ЕС.

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