Транш под угрозой: в Раде назвали требования МВФ для получения 1,66 млрд долларов

Украина рискует не получить 1,66 млрд долларов от Международного валютного фонда до конца года. Главная причина - задержка с принятием необходимых законов и реформ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По словам народного депутата, во время встречи с миссией МВФ в Киеве ключевой темой стало торможение нужных решений. Сейчас у Украины недостаточный прогресс в части принятия законопроектов.

"Когда мы говорим о следующем транше МВФ, то речь идет не только о 1,66 млрд долларов бюджетного финансирования, потому что выполнение программы сотрудничества с МВФ остается условием получения помощи от Европейского Союза", - отметила Подласа.

Требования для получения транша

Для успешного завершения пересмотра программы Украина должна выполнить несколько обязательных шагов в парламенте:

подписать уже принятый законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ (главной преградой является правка по ПЭПам, которая ставит под угрозу помощь от ЕС);

принять сопроводительный для налогообложения посылок законопроект №15112-д;

внести изменения в закон о НКРЭКУ для усиления независимости регулятора и обновления процедур назначения;

назначить новых членов Счетной палаты (следующий шаг после создания конкурсной комиссии, который парламент не поддержал 1 сентября);

подать в Раду три правительственных законопроекта (голосовать за них до конца года не обязательно).

Остальные требования касаются решений Кабинета министров и отдельных ведомств, где, по словам нардепки, задержек не должно возникать.