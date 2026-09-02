Як виглядає Національний університет харчових технологій після удару дрона: з'явилися фото

В середу, 2 вересня, російські окупанти вдарили по одному із київських вишів. Пізніше стало відомо, що під ударом опинився Національний університет харчових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка і допис пресслужби університету.

"Сьогодні вдень Росія завдала удару по Національному університету харчових технологій. Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає", - зазначив він.

Міністр також подякував керівництву та працівникам університету, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків.

Також з'явилися перші фото того, як виглядає Національний університет харчових технологій після ворожого обстрілу.

Фото: наслідки удару по Національному університету харчових технологій (facebook.com/andrii.butenko.official)

"Сьогодні вранці Росія поцілила в наш університет. На жаль, маємо значні руйнування деяких корпусів. Кількість постраждалих - уточнюється", - йдеться у заяві вишу.

В освітньому закладі наголосили, що університет - це передусім люди, і "поки ми разом, його не зруйнувати".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Київ. Кілька годин тому після ворожого удару в столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.