Рада знову не скасувала пільгу на посилки до 150 євро: законопроєкти провалили

Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкти №15460 та №15112д, які передбачають скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро. Для ухвалення рішень не вистачило голосів – ''за'' проголосували 194 народні депутати з 226 необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Народні депутати не підтримали законопроєкти №15460 та №15112д щодо скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.

За відповідні законодавчі зміни проголосували лише 194 депутати.

Тож, парламент вкотре не набрав необхідної кількості голосів для ухвалення цих законопроєктів.

Уряд закликав підтримати законопроєкти для фінансування оборони

На засіданні парламенту 1 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для залучення коштів на покриття дефіциту фінансування Сил оборони. До їх числа входять законопроєкти №15460 та №15112д.

За його словами, цього року Україна може отримати від партнерів 30 млрд доларів за умови виконання взятих на себе зобов’язань. Водночас дефіцит оборонного бюджету становить 27 млрд доларів.

Корецький пояснив, що серед причин дефіциту – здорожчання війни через збільшення кількості повітряних атак РФ, дронів і ракет, а також фінансування Міністерством оборони в першому півріччі видатків за рахунок другого півріччя.

''Я дуже прошу підтримати ці законопроєкти, які вже є в порядку денному, і паралельно, спільно пропрацювати, щоб найшвидше включити до порядку денного абсолютно всі інші'', – наголосив прем’єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна взяла на себе низку зобов’язань перед МВФ, зокрема щодо скасування безмитної вартості міжнародних посилок, яка наразі складає 150 євро. Наприкінці березня уряд ухвалив законопроєкт з відповідними нормами. Профільний комітет парламенту 26 серпня втретє рекомендував Раді підтримати оподаткування посилок.

Наразі в Україні діють пільги на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. В уряді розраховують, що починаючи з 1 січня 2027 року до міжнародних поштових відправлень буде застосовуватися ПДВ (20%) на всю вартість посилки. Однак некомерційні відправлення (подарунки, особисті речі) до 45 євро, відправлені від фізичної особи до іншої фізичної особи, оподатковуватися не будуть.