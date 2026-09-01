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Рада провалила ще один маяк МВФ: не підтримала рішення щодо Рахункової палати

17:54 01.09.2026 Вт
2 хв
Створення цього органу відкривало можливість отримання допомоги у 4,2 млрд доларів
aimg Анастасія Мацепа
Рада провалила ще один маяк МВФ: не підтримала рішення щодо Рахункової палати Фото: ВР не набрала необхідної кількості голосів для створення дорадчої групи експертів (Getty Images)
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Верховна Рада не підтримала створення дорадчої групи експертів, яка мала відбирати кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати. Виконання цього рішення є однією з умов для отримання Україною фінансування від Європейського Союзу та входить до зобов’язань у межах програми Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Чому створення групи важливе для фінансування України

За створення дорадчої групи експертів проголосували 192 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів

Дорадча група експертів мала проводити відбір кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати, яка від імені парламенту здійснює контроль за надходженням коштів до держбюджету та їх використання.

Створення цього органу є однією з умов фінансування України Європейським Союзом у межах Ukraine Support Loan і відкривало можливість отримання другого траншу макрофінансової допомоги у сумі 4,2 млрд доларів. Виконати її необхідно було до серпня 2026 року.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа перед голосуванням зазначила, що Рахункова палата вже майже два з половиною роки працює в обмеженому складі.

За її словами, створення дорадчої групи та заповнення вакантних посад також є структурним маяком програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду, який Україна має виконати до грудня 2026 року.

''За цими рішеннями стоять гроші, якими ми фінансуємо видатки бюджету, в тому числі військові, але також зарплати вчителів і медиків, соціальну підтримку. Тому нам критично пройти обидва кроки вчасно'', – зазначила Підласа.

Передбачалося, що до складу дорадчої групи експертів із переважним правом голосу увійдуть міжнародні фахівці, кандидатури яких запропонували Європейський Союз і Велика Британія.

Нагадаємо, сьогодні ж Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкти щодо скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро, які є іншим структурним маяком програми з МВФ.

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