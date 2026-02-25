UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Трамваї і тролейбуси повертають на вулиці Києва, але не всюди

Фото: з 26 лютого роботу електротранспорту на правому березі відновлять (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

З четверга, 26 лютого, "Київпастранс" поступово відновлює роботу електротранспорту на правому березі. Причина - покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання.

Таким чином, 26 лютого відновлюють роботу наступні тролейбусні маршрути:

  • №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Також відновлюють роботу трамвайні маршрути:

  • №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусні маршрути, які тимчасово не курсували, теж відновлюють роботу:

  • №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

"Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури", - йдеться у заяві.

Зазначається, що для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі Києва окремі автобусні маршрути тимчасово посилять. Зокрема, туди буде спрямовано частину вивільненого громадського транспорту.

Нагадаємо, 13 січня через складну ситуацію в енергосистемі було тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Раніше, 10 січня, електротранспорт тимчасово зупинив роботу на лівому березі Києва. Рух трамваїв і тролейбусів дублюється автобусними маршрутами.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївТролейбус