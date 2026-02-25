Трамваї і тролейбуси повертають на вулиці Києва, але не всюди

З четверга, 26 лютого, "Київпастранс" поступово відновлює роботу електротранспорту на правому березі. Причина - покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА в Telegram.
Читайте також: "Це катастрофа, але наша реальність": найскладніша зима для Києва у цифрах і фактах
Таким чином, 26 лютого відновлюють роботу наступні тролейбусні маршрути:
Також відновлюють роботу трамвайні маршрути:
Автобусні маршрути, які тимчасово не курсували, теж відновлюють роботу:
"Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури", - йдеться у заяві.
Зазначається, що для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі Києва окремі автобусні маршрути тимчасово посилять. Зокрема, туди буде спрямовано частину вивільненого громадського транспорту.
Нагадаємо, 13 січня через складну ситуацію в енергосистемі було тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.
Раніше, 10 січня, електротранспорт тимчасово зупинив роботу на лівому березі Києва. Рух трамваїв і тролейбусів дублюється автобусними маршрутами.