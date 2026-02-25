Трамваї і тролейбуси повертають на вулиці Києва, але не всюди

Таким чином, 26 лютого відновлюють роботу наступні тролейбусні маршрути:

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Також відновлюють роботу трамвайні маршрути:

№№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусні маршрути, які тимчасово не курсували, теж відновлюють роботу:

№№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

"Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури", - йдеться у заяві.

Зазначається, що для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі Києва окремі автобусні маршрути тимчасово посилять. Зокрема, туди буде спрямовано частину вивільненого громадського транспорту.