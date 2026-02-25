Трамваи и троллейбусы возвращают на улицы Киева, но не везде

С четверга, 26 февраля, "Киевпастранс" постепенно восстанавливает работу электротранспорта на правом берегу. Причина - улучшение ситуации в энергосистеме и увеличение лимитов электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА в Telegram.
Таким образом, 26 февраля возобновляют работу следующие троллейбусные маршруты:
Также возобновляют работу трамвайные маршруты:
Автобусные маршруты, которые временно не курсировали, тоже возобновляют работу:
"Восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры", - говорится в заявлении.
Отмечается, что для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу Киева отдельные автобусные маршруты временно усилят. В частности, туда будет направлена часть высвобожденного общественного транспорта.
Напомним, 13 января из-за сложной ситуации в энергосистеме было временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
Ранее, 10 января, электротранспорт временно остановил работу на левом берегу Киева. Движение трамваев и троллейбусов дублируется автобусными маршрутами.