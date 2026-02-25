ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Трамваї і тролейбуси повертають на вулиці Києва, але не всюди

Київ, Середа 25 лютого 2026 16:27
UA EN RU
Трамваї і тролейбуси повертають на вулиці Києва, але не всюди Фото: з 26 лютого роботу електротранспорту на правому березі відновлять (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

З четверга, 26 лютого, "Київпастранс" поступово відновлює роботу електротранспорту на правому березі. Причина - покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА в Telegram.

Читайте також: "Це катастрофа, але наша реальність": найскладніша зима для Києва у цифрах і фактах

Таким чином, 26 лютого відновлюють роботу наступні тролейбусні маршрути:

  • №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Також відновлюють роботу трамвайні маршрути:

  • №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусні маршрути, які тимчасово не курсували, теж відновлюють роботу:

  • №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

"Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури", - йдеться у заяві.

Зазначається, що для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі Києва окремі автобусні маршрути тимчасово посилять. Зокрема, туди буде спрямовано частину вивільненого громадського транспорту.

Нагадаємо, 13 січня через складну ситуацію в енергосистемі було тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Раніше, 10 січня, електротранспорт тимчасово зупинив роботу на лівому березі Києва. Рух трамваїв і тролейбусів дублюється автобусними маршрутами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Тролейбус
Новини
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ