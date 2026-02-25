ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Трамваи и троллейбусы возвращают на улицы Киева, но не везде

Киев, Среда 25 февраля 2026 16:27
UA EN RU
Трамваи и троллейбусы возвращают на улицы Киева, но не везде Фото: с 26 февраля работу электротранспорта на правом берегу возобновят (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

С четверга, 26 февраля, "Киевпастранс" постепенно восстанавливает работу электротранспорта на правом берегу. Причина - улучшение ситуации в энергосистеме и увеличение лимитов электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА в Telegram.

Читайте также: "Это катастрофа, но наша реальность": самая сложная зима для Киева в цифрах и фактах

Таким образом, 26 февраля возобновляют работу следующие троллейбусные маршруты:

  • №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Также возобновляют работу трамвайные маршруты:

  • №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусные маршруты, которые временно не курсировали, тоже возобновляют работу:

  • №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

"Восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу Киева отдельные автобусные маршруты временно усилят. В частности, туда будет направлена часть высвобожденного общественного транспорта.

Напомним, 13 января из-за сложной ситуации в энергосистеме было временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Ранее, 10 января, электротранспорт временно остановил работу на левом берегу Киева. Движение трамваев и троллейбусов дублируется автобусными маршрутами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Тролейбус
Новости
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ