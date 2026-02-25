Трамваи и троллейбусы возвращают на улицы Киева, но не везде

С четверга, 26 февраля, "Киевпастранс" постепенно восстанавливает работу электротранспорта на правом берегу. Причина - улучшение ситуации в энергосистеме и увеличение лимитов электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА в Telegram .

Таким образом, 26 февраля возобновляют работу следующие троллейбусные маршруты:

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Также возобновляют работу трамвайные маршруты:

№№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусные маршруты, которые временно не курсировали, тоже возобновляют работу:

№№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

"Восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу Киева отдельные автобусные маршруты временно усилят. В частности, туда будет направлена часть высвобожденного общественного транспорта.