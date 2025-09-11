Під час атаки на Польщу частина російських дронів летіла до бази НАТО, - ЗМІ

У ніч на 10 вересня Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt і Spiegel .

Як зазначили у виданні, обставини атаки російських дронів на Польщу розслідують, а у військових колах НАТО зберігається підвищена бойова готовність.

Die Welt з'ясувало, що на внутрішньому брифінгу НАТО в середу ввечері повідомлялося, що, за попередніми даними Польщі, п'ять дронів прямували прямо до бази НАТО. Три безпілотники були знищені нідерландськими винищувачами F-35, ще два впали іншим чином.

Видання додало, що саме через цю базу Альянсу країни Заходу постачають Україні зброю.

Зі свого боку Spiegel уточнює, що щонайменше п'ять дронів націлювалися на логістичний хаб у Жешуві. Нідерландські F-35 цілеспрямовано полювали саме за ними. Аеропорт Жешува - один із найважливіших вузлів постачання зброї Україні.

"На даний момент ми виходимо з того, що дрони з високою ймовірністю навмисно увійшли в повітряний простір НАТО", - розповів у коментарі журналістам високопоставлений офіцер НАТО.

Як з'ясувалося, з опівночі до 6:30 ранку в середу в польський повітряний простір увійшло від 22 до 25 дронів, і вже їхня кількість виключає випадковість.

Die Welt пише, що цього ж дня близько 10:00 два інших російських дрони увійшли в повітряний простір Литви. У НАТО припускають, що таким чином Росія перевіряла реакцію Альянсу - швидкість і засоби протидії.

При цьому в уламках дронів РФ нібито не виявили вибухівки.