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Трампу видали повістку в суд через пусту папку з приміткою "секретний вечірній брифінг"

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство юстиції США видало повістку в суд колишньому президенту США Дональду Трампу через пусту папку з приміткою "секретний вечірній брифінг", яку вчасно не передали прокуратурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

По інформації джерел, повістку видали ще в минулому місяці. Цю папку слідчі знайшли під час одного з минулорічних обшуків у резиденції Мар-а-Лаго. Однак коли прокуратура запросила передати всі знайдені документи, саме її юристи залишили у себе, бо вважали передачу недоцільною.

"Вони розповіли міністерству юстиції, що Трамп інколи просил залишати пусті папки з примітками "секретний вечірній брифінг" в якості сувеніра", - пише видання.

Нагадаємо, що раніше скандал навколо Трампа розпочався, коли у серпні 2022 року ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США Мар-а-Лаго у Флориді та виявило там секретні документи, які екс-президент, незважаючи на правила, не здав до Національного архіву, коли залишав посаду глави держави.

Пізніше в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Потім секретні документи знайшли і в будинку президента США Джо Байдена, який перебуває у Вілмінгтоні.

Своєю чергою Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.

Пізніше з'явилася інформація, що у будинку Байдена було виявлено додаткові секретні документи.

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Дональд Трамп